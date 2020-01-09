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Під час пожежі у Бориславі загинув 56-річний чоловік

Наталя Дуляба

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У середу, 8 січня, у Бориславі в житловому будинку на вул. Чорновола виникла пожежа, внаслідок якої загинув 56-річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Про пожежу у чотириповерховому житловому будинку надзвичайники дізналися о 21:15 год. і відразу виїхали на місце події.

«По прибуттю до місця події вогнеборці відчули запах диму на сходовій клітці. Не гаючи часу, вони включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та приступили до розвідки пожежі. Оглянувши всі квартири, виявилось, що в помешканні на другому поверсі є сильне задимлення й ніхто не відчиняє двері. За допомогою висувної драбини через вікно вогнеборці потрапили у квартиру, де в одній з кімнат виявили тіло загиблого чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Загиблим виявився місцевий 56-річний мешканець. Загасити пожежу рятувальникам вдалося через пів години, о 21:48 год. Вогонь встиг знищити речі домашнього вжитку.

Наразі всі деталі події та причини виникнення займання встановлюються.

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