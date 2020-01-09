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Новостворене у Львові Бюро спадщини очолив Павло Богайчик

Наталя Дуляба

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ЛКП «Археологічно-архітектурна служба м. Львова» реформували у Бюро спадщини. Новостворене підприємство очолив Павло Богайчик. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

За словами заступника міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, Павло Богайчик є «дуже фаховий та працелюбний спеціаліст». Раніше він працював головним спеціалістом відділу обліку та моніторингу об’єктів культурної спадщини міського управління охорони історичного середовища.

«Завданням бюро будуть: нові програми збереження спадщини, опіка про нематеріальну та матеріальну спадщину, реалізація комплексу заходів щодо спадщини в межах Року Львів-2020 фокус на культуру» – розповів Андрій Москаленко.

Згідно з поданою декларацією Павло Богайчик на попередній посаді в міському управлінні охорони історичного середовища торік заробив більше 205 000 грн. Ні власного житла, автомобіля, землі чи коштів на рахунках або готівкою посадовець не вказав.

Нагадаємо, рішення про реформування ЛКП «Археологічно-архітектурна служба м. Львова» у Бюро спадщини прийняв виконавчим комітет Львівської міської ради 20 грудня минулого року.

Фото: Facebook Павла Богайчика

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