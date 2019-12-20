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У Львові з’явиться Бюро спадщини

Вероніка Рой

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Сьогодні, 29 грудня, під час засідання виконавчого комітету Львівської міської ради було прийнято рішення про реформування у Бюро спадщини міської Археологічно-архітектурну службу, яка займається реставрацією історичних будівель та їхніх елементів у Львові. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Бюро спадщини займатиметься збереженням і ревіталізацією не лише матеріальних пам’яток, а й нематеріальної та природної спадщини міста.

За словами артменеджера та колекціонера мистецтва Павла Гудімова, акцентом роботи нової Служби має стати об’єднання містян ідеєю збереження Львова. Також він акцентував на важливості інноваційного підходу до ревіталізації спадщини.

«Львів — це антураж архітектури та старовини. Але спадщина — це не тільки минуле. Це те, що відбувається тут і зараз. Ми хотіли б говорити про потенціал спадщини. Фокус на культуру не може обмежуватись лише роком. Фокус на культуру у Львові має бути завжди — як вбудована програма. Йдеться про будинки, людей з їхніми історіями, а це також спадщина, парки, які сьогодні є досить олдскульними. Треба слідувати тенденціям. Бюро спадщини має займатися івентами, комунікувати з мешканцями і туристами про важливість того, що ми називаємо архітектурою, важливість культурної та урбаністичної спадщини.», — акцентував він.

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