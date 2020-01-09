На Марії окупанти поранили трьох українських військових

Протягом минулої доби, 8 січня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти відкривали вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Хутір Вільний, Новоолександрівки та Новолуганського.

А в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог стріляв по захисниках Лебединського.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 8 січня три військовослужбовці Об’єднаних сил отримали поранення. Із початку доби 9 січня російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.