Львівські прикордонники завадили незаконному вивезенню дитини у Німеччину

У середу, 8 січня, в аеропорту «Львів» прикордонники затримали 34-річну українку, яка намагалась вивезти в Німеччину дитину за підробленим документом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

34-річна громадянка України прибула в аеропорт із неповнолітньою дівчинкою, аби вилетіти рейсом Львів – Берлін. Разом із паспортами на прикордонний контроль вона пред’явила заяву-згоду від батька на вивіз дитини за кордон.

«У прикордонників виникли сумніви, тож після додаткового ретельного вивчення документу правоохоронці встановили, що заяву підроблено. Про це свідчили ознаки підробок та виправлень», – йдеться у повідомленні.

Цей факт підпадає під правопорушення, передбачене ст.358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Про нього вже повідомили правоохоронців.

Нагадаємо, нові правила вивезення дитини за кордон в Україні запрацювали влітку 2018 року. Детальніше про всі нововведення читайте за цим посиланням.