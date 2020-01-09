ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські прикордонники завадили незаконному вивезенню дитини у Німеччину

Наталя Дуляба

|

У середу, 8 січня, в аеропорту «Львів» прикордонники затримали 34-річну українку, яка намагалась вивезти в Німеччину дитину за підробленим документом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

34-річна громадянка України прибула в аеропорт із неповнолітньою дівчинкою, аби вилетіти рейсом Львів – Берлін. Разом із паспортами на прикордонний контроль вона пред’явила заяву-згоду від батька на вивіз дитини за кордон.

«У прикордонників виникли сумніви, тож після додаткового ретельного вивчення документу правоохоронці встановили, що заяву підроблено. Про це свідчили ознаки підробок та виправлень», – йдеться у повідомленні.

Цей факт підпадає під правопорушення, передбачене ст.358 Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів». Про нього вже повідомили правоохоронців.

Нагадаємо, нові правила вивезення дитини за кордон в Україні запрацювали влітку 2018 року. Детальніше про всі нововведення читайте за цим посиланням.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...