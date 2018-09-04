Нові правила виїзду дитини за кордон: як це працюватиме?

З 29 серпня набув чинності другий пакет законів «Чужих дітей не буває». Разом з тим змінюються також і правила виїзду дітей за кордон . Про це інформує прес-служба ГТУЮ у Львівській області.

Тепер той з батьків, із ким проживає дитина, і який не перешкоджає другому з батьків бачитися з дитиною, зможе виїхати з нею за кордон на термін до місяця без нотаріальної згоди іншого, якщо має рішення суду або органу опіки і піклування, яким підтверджено, що дитина проживає з ним. Таке рішення слід буде пред’являти прикордонникам при виїзді.

«Окрім того, один із батьків, який вивозить дитину, обов’язково має повідомити про виїзд другого з батьків рекомендованим листом, у разі наявності інформації про місце проживання другого з батьків, якщо той не ухиляється від сплати аліментів та належно виконує батьківські обов’язки. У листі має бути зазначена мета поїздки, куди їде дитина, та на який термін покидає територію України. Єдиний виняток із цього правила – відсутність інформації про місце проживання другого з батьків», – інформує начальник Головного територіального управління юстиції у Львівській області Тарас Гринів.

Також повідомляється: якщо немає нотаріально посвідченої згоди батька, а при розлученні питання щодо визначення місця проживання дитини не вирішувалося, єдиний варіант – звернутися до органів опіки та піклування або до суду для отримання рішення про визначення місця проживання дитини.

«У разі, коли один із батьків відмовляється давати згоду на виїзд дитини за кордон строком більше місяця, але при цьому справно виконує батьківські обов’язки, можливо отримати одноразовий тимчасовий дозвіл на виїзд малолітньої дитини за межі України без згоди та супроводу батька. Для цього потрібно звернутися до суду», – зауважив Тарас Грень.

За умисне порушення місячного строку встановлена адміністративна відповідальність. Окрім цього, такий батько чи матір втратить на рік право виїзду за кордон із дитиною.