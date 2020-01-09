Львів від ожеледиці рятувала лише третина снігоприбиральної техніки

Вночі та зранку у Львові працювало 45 одиниць снігоприбиральної техніки. Для посипання вулиць використано 358 м3 піскосуміші. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Львівська міська рада звертається також до голів ОСББ та керівників управляючих компаній з вимогою якісного прибирання прибудинкових територій та хідників.

Станом на 07.00 год ранку у місті працювало 45 одиниць снігоприбиральної техніки. Зокрема:

у Галицькому районі працювало 7 піскорозкидувачів і 1 навантажувач. Для посипання вулиць використано 66 м3 піскосуміші.

у Франківському районі працювало 6 піскорозкидувачів і 2 трактори. Для посипання вулиць використано 100 м3 піскосуміші.

у Залізничному районі працювало 6 піскорозкидувачів, 1 навантажувач і 2 трактори. Для посипання вулиць використано 21 м3 піскосуміші.

у Шевченківському районі працювало 5 піскорозкидувачі, 1 трактор і 1 навантажувач. Для посипання вулиць використано 23 м3 піскосуміші.

у Личаківському районі працювало 4 піскорозкидувачі і 1 навантажувач. Для посипання вулиць використано 54 м3 піскосуміші.

у Сихівському районі працювало 6 піскорозкидувачів, 1 навантажувач і 1 трактор. Для посипання вулиць використано 94 м3 піскосуміші.

Загалом у Львові до прибирання міста від снігу можуть залучити 140 одиниць снігоочисної та іншої комунальної техніки.

«Звертаємося до балансоутримувачів будинків — керівників управляючих компаній, голів ОСББ, з вимогою якісного прибирання прибудинкових територій та хідників. Відповідно до ст. 152 Адміністративного кодексу, за неякісне прибирання передбачено штрафні санкції», — наголосила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Мерія просить мешканців бути обережними та про усі надзвичайні ситуації повідомляти «Гарячу лінію міста» для оперативного реагування комунальних служб.