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Екіпаж іншого лайнера бачив, як горить літак МАУ, – іранські слідчі

Андрій Котенський

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Екіпаж іншого літака, який летів на високій висоті неподалік від літака МАУ, бачив, як горів український лайнер перед зіткненням з землею. Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на іранське агентство Irna, про це йдеться у попередньому звіті Управління цивільної авіації Ірану щодо катастрофи.

 

Згідно зі звітом, очевидці, серед яких люди на землі, а також екіпаж літака, що летів на високій висоті, бачили, як літак горів у повітрі. За їхніми словами, масштаб пожежі різко збільшився після зіткнення судна із землею, після чого стався вибух.

«Напрямок зіткнення вказує, що літак, який спочатку прямував на захід, щоб покинути зону аеропорту, після проблеми повернув направо і попрямував у бік аеропорту в момент аварі», – цитує агентство главу Управління цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде.

Нагадаємо, вранці 8 січня літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерану. Також в МАУ запевнили, що літак Boeing 737 був справним.

Іранські слідчі переконані, що літак МАУ загорівся ще в повітрі.

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