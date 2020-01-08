Владислав Криклій: «Польоти в повітряному просторі Ірану заборонені українським авіакомпаніям до з'ясування причин катастрофи»

Міністр інфраструктури України Владсилав Криклій про авіакатастрофу, яка трапилася з літаком Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) сьогодні вранці незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану:

«Ми співчуваємо родинам і близьким загиблих в авіакатастрофі Ірані. Рішенням Державіаслужби польоти в повітряному просторі Ірану заборонені українським авіакомпаніям з 00.00 9.01.2020 – до з’ясування причин катастрофи. Державіаслужба проведе позапланової перевірки стану безпеки польотів МАУ. Також будуть проведені додаткові перевірки стану безпеки польотів інших авіакомпаній

Причини авіакатастрофи будуть ретельно досліджені. Іранська національна комісія з розслідування катастрофи розпочала свою роботу. Український посол і консул тісно взаємодіють з авіаційною владою Ірану з метою оперативного з’ясування причин катастрофи та репатріації тіл загиблих українців. В Іран буде відправлена група для допомоги в пошуковій операції та фахівці для розслідування причин катастрофи у складі п’яти осіб Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами, двох фахівців Державіаслужби та трьох представників авіакомпанії МАУ. Назвати причини трагедії можна буде тільки після проведеного офіційного розслідування».

Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 січня, літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

Глава Центру зв’язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі заявив, що ймовірною причиною катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737, що розбився в Тегерані, стало загоряння двигуна. Своєю чергою, у МАУ запевнили, що літак був справний, а екіпаж – підготовлений.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерані.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. Іранське агентство новин ISNA опублікувало їх імена. В МЗС також опублікували список країн, з яких були пасажири літака.