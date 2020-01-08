Іранські ЗМІ опублікували імена українців, які загинули в авіакатастрофі

Іранське агентство новин ISNA опублікувало імена українців, які загинули внаслідок катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737 в Тегерані. Про це йдеться на сайті агентства, передає Укрінформ.
Зокрема серед загиблих значаться:
- Ольга Кобюк
- Олена Малахова
- Олексій Наумкін
- Ігор Матков
- Денис Лихно
- Сергій Хоменко
- Катерина Статник
- Марина Микитюк
- Валерія Овчарук
- Володимир Гапоненко
- Юлія Сологуб
Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 січня, літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.
Глава Центру зв’язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі заявив, що ймовірною причиною катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737, що розбився в Тегерані, стало загоряння двигуна. Своєю чергою, у МАУ запевнили, що літак був справний, а екіпаж – підготовлений.
Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерані.
В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС також опублікували список країн, з яких були пасажири літака.
Вероніка Рой