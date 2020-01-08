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Іранські ЗМІ опублікували імена українців, які загинули в авіакатастрофі

Вероніка Рой

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Іранське агентство новин ISNA опублікувало імена українців, які загинули внаслідок катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737 в Тегерані. Про це йдеться на сайті агентства, передає Укрінформ.

 

Зокрема серед загиблих значаться:

  • Ольга Кобюк
  • Олена Малахова
  • Олексій Наумкін
  • Ігор Матков
  • Денис Лихно
  • Сергій Хоменко
  • Катерина Статник
  • Марина Микитюк
  • Валерія Овчарук
  • Володимир Гапоненко
  • Юлія Сологуб

Нагадаємо, сьогодні вранці, 8 січня, літак Boeing 737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розбився незабаром після зльоту з Тегерана – столиці Ірану. На борту було 176 людей. Усі вони загинули.

Глава Центру зв’язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі заявив, що ймовірною причиною катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» Boeing 737, що розбився в Тегерані, стало загоряння двигуна. Своєю чергою, у МАУ запевнили, що літак був справний, а екіпаж – підготовлений.

Згодом у МАУ повідомили, що авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) призупиняє на невизначений термін рейси до столиці Ірану – Тегерані.

В РНБО зазначили, що на борту літака МАУ було 11 українців. В МЗС також опублікували список країн, з яких були пасажири літака.

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