На Сихові авто, рухаючись заднім ходом, збило 52-річну жінку

На проспекті Червоної Калини у Львові ввечері 7 січня автомобіль «Фольксваген Пасат» скоїв наїзд на 52-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 7 січня близько 21:50 год. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 27-річний львів’янин, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода, 52-річну мешканку Львова.

Жінку із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню та госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП.