Будинок, який пішов тріщинами через ремонт Замарстинівською, незабаром почнуть ремонтувати, – мерія

Незабаром розпочнуть ремонтні роботи в будинку на вул. Хімічній, 2, де під час реконструкції Замарстинівської утворилися тріщини. Про це під час брифінгу сказав мер Львова Андрій Садовий, передає пресслужба міськради міста.

Як повідомляється, комплекс протиаварійних робіт в будівлі вже провели, а мешканців — відселили.

«Ці роботи зупинили на місяць виконання робіт на вул. Замарстинівській. Зараз ми фіналізуємо з мешканцями ситуацію. Вони отримують кошти за той час, який не проживають у своїх будинках, щоб мати змогу винайняти собі помешкання. І тоді починаємо роботи, зараз оформлюємо документи. Хоча, можливо, ці мешканці захочуть віддати будинок місту й отримати навзаєм кошти. Є дискусії серед них. Дехто каже: ви хочете поремонтувати цей будинок? То краще віддайте ті кошти нам, а ми собі купимо нове помешкання. Цю пропозицію ми мусимо пропрацювати з юридичної точки зору, тому що на ремонт виділяється конкретна сума коштів. Якщо ця сума коштів є достатньою для купівлі помешкання, то ми, можливо, щось придумаємо», — сказав мер.

Як повідомляв Львівський портал, жителі аварійного будинку мали вибір: переїхати у те помешкання, яке знайде мерія, або самостійно знайти житло, але отримати матеріальну допомогу.

Виконавчий комітет своїм рішенням встановив, що матеріальну допомогу на час проведення протиаварійних робіт виділятимуть мешканцям дев’ятьох квартир. Більшість із них орендуватиме однокімнатну квартиру, на яку отримуватиме по 10 500 гривень на місяць, а жителі двох квартир – по 16 000 гривень, оскільки винайматимуть двокімнатне житло.

Всі виплати здійснюватиме ЛКП «Львівавтодор». Щомісяця із бюджету Львова на це витрачатимуть 105 500 гривень.

Зазначимо, що на відновлення аварійного будинку на вул. Хімічній, 2 піде близько вісьмох місяців. Тобто всі роботи триватимуть орієнтовно до літа наступного року. Відтак найімовірніше, що мешканці отримуватимуть матеріальну допомогу від міськради весь цей час.