На Сколівщині сталась потрійна ДТП: загинув 69-річний чоловік

Вчора, 6 січня, близько 16:00 год. на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Тухолька Сколівського сталась потрійна ДТП, в якій загинув 69-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

У повідомленні йдеться, що 31-річний водій вантажного автомобіля «ДАФ», мешканець Бродівського району, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «Форд», під керуванням 69-річного лучанина та автомобілем «Фольксваген», під керуванням 51-річного мешканця Одеської області.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля «Форд», від отриманих травм, помер у кареті швидкої допомоги.

Обставини події встановлюються.

Фото: Варта1