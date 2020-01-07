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На Сколівщині сталась потрійна ДТП: загинув 69-річний чоловік

Ольга Денисяка

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Вчора, 6 січня, близько 16:00 год. на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Тухолька Сколівського сталась потрійна ДТП, в якій загинув 69-річний водій. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

У повідомленні йдеться, що 31-річний водій вантажного автомобіля «ДАФ», мешканець Бродівського району, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «Форд», під керуванням 69-річного лучанина та автомобілем «Фольксваген», під керуванням 51-річного мешканця Одеської області.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля «Форд», від отриманих травм, помер у кареті швидкої допомоги.

Обставини події встановлюються.

Фото: Варта1

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