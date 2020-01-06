Від рук російських окупантів загинуло двоє українських військових

За минулу добу, 05 січня, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Один український військовослужбовець загинув у результаті ворожого обстрілу загинув, а ще один підірвався на міні. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

За даними відомства, Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил, а ще дин обстріл зі снайперської гвинтівки зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Вчора, 5 січня, у результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

Окрім цього, в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення.

В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.