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У Львові зловили грабіжника-рецидивіста

Ольга Денисяка

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Львівські правоохоронці затримали чоловіка, який у магазині на вулиці Шевченківська, погрожуючи продавчині зброєю, намагався вкрасти товари та виручку. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 5 січня, у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

«Під час затримання поліцейські вилучили у 31-річного львів’янина предмет, схожий на револьвер та набої до нього. Зброя та боєприпаси скеровані на експертне дослідження», – йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, зловмисник причетний до щонайменше п’яти розбійних нападів, скоєних за такою ж схемою у торгівельних закладах, розташованих у Шевченківському, Галицькому та Франківському районах Львова.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють причетність затриманого до вчинення інших злочинів.

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