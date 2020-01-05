У Львові зловили грабіжника-рецидивіста

Львівські правоохоронці затримали чоловіка, який у магазині на вулиці Шевченківська, погрожуючи продавчині зброєю, намагався вкрасти товари та виручку. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 5 січня, у відділі комунікації поліції Львівської області.

«Під час затримання поліцейські вилучили у 31-річного львів’янина предмет, схожий на револьвер та набої до нього. Зброя та боєприпаси скеровані на експертне дослідження», – йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, зловмисник причетний до щонайменше п’яти розбійних нападів, скоєних за такою ж схемою у торгівельних закладах, розташованих у Шевченківському, Галицькому та Франківському районах Львова.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, поліцейські перевіряють причетність затриманого до вчинення інших злочинів.