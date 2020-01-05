ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція розшукує водія, який на Самбірщині насмерть збив пішохода

Ольга Денисяка

|

Вчора, 4 січня, близько 19:40 год. на автодорозі Калинів – Волоща поблизу села Калинів, Самбірського району невідомий водій на смерть збив 54-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Правоохоронці повідомляють, що невідомий водій невстановленого автомобіля наїхав на пішохода, 54-річного мешканця Самбірського району, який від отриманих травм помер на місці події. Водій після скоєного втік.

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача, а також автомобіль, яким він керував, та просять зголоситися на оперативну лінію 102 усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити усі обставини ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...