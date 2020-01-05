Поліція розшукує водія, який на Самбірщині насмерть збив пішохода

Вчора, 4 січня, близько 19:40 год. на автодорозі Калинів – Волоща поблизу села Калинів, Самбірського району невідомий водій на смерть збив 54-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці повідомляють, що невідомий водій невстановленого автомобіля наїхав на пішохода, 54-річного мешканця Самбірського району, який від отриманих травм помер на місці події. Водій після скоєного втік.

Поліцейські встановлюють особу водія-втікача, а також автомобіль, яким він керував, та просять зголоситися на оперативну лінію 102 усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити усі обставини ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.