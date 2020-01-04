У Стрию водій «Шкоди» збив 24-річну дівчину

Вчора, 3 січня, близько 11:00 год. на вулиці Шевченка у Стрию водій «Шкоди» збив 24-річну жительку міста Сколе. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Шкода Октавія», 58-річний мешканець міста Миколаїв, збив, 24-річну жительку міста Сколе.

Дівчину із тілесними ушкодженнями доставили у лікарню та госпіталізували.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.