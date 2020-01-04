У квартирі на Сихові господар зарізав свого гостя

У Львові на вулиці Максимовича під час розпивання алкогольних напоїв 34-річний чоловік зарізав свого гостя. За скоєне львів’янину загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

Як йдеться в повідомленні, 3 січня о 23.40 год. до поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Максимовича сталося вбивство. Прибувши на виклик, поліцейські виявили у квартирі тіло чоловіка із ножовими пораненнями, а також п’яного 34-річного господаря помешкання.

Поліцейські попередньо встановили, що чоловіки розпивали спиртні напої, між ними виник конфлікт, під час якого господар квартири заподіяв гостю численні ножові поранення. Тіло загиблого скеровано на судово-медичну експертизу, поліцейські встановлюють його особу та обставини події

Слідчі Сихівського відділу поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Проводиться досудове розслідування.