ОСТАННІ НОВИНИ

У квартирі на Сихові господар зарізав свого гостя

Ольга Денисяка

|

У Львові на вулиці Максимовича під час розпивання алкогольних напоїв 34-річний чоловік  зарізав свого гостя. За скоєне львів’янину загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

 

Як йдеться в повідомленні, 3 січня о 23.40 год. до поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Максимовича сталося вбивство. Прибувши на виклик, поліцейські виявили у квартирі тіло чоловіка із  ножовими пораненнями, а також п’яного 34-річного господаря помешкання.

Поліцейські попередньо встановили, що чоловіки розпивали спиртні напої, між ними виник конфлікт, під час якого господар квартири заподіяв гостю численні ножові поранення. Тіло загиблого скеровано на судово-медичну експертизу, поліцейські встановлюють його особу та обставини події

Слідчі Сихівського відділу поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Зловмисника поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Проводиться досудове розслідування.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року
Наталя ДУЛЯБА
Львівщина спортивна: кращі спортсмени області 2019 року

У 2019 році Львівщина показала неабиякі успіхи у спорті: наші спортсмени привозили медалі не лише зі всеукраїнських змаг...

ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...