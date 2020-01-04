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Рябошапка звільнив Чумака з посади головного військового прокурора

Ольга Денисяка

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Віктора Чумака з посади головного військового прокурора і призначив звичайним заступником генпрокурора. Про це з посиланням на власне джерело передають «Українські новини».

 

За його словами, наказ про звільнення з посади головного військового прокурора і призначення просто заступником генпрокурора підписаний 2 січня. Інші подробиці не повідомляються.

Як повідомляв Львівський портал, у четвер, 2 січня, почав роботу Офіс генерального прокурора.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка призначив колишнього нардепа Віктора Чумака заступником генпрокурора – головним військовим прокурором у вересні минулого року.

Довідка: 61-річний Віктор Чумак за освітою юрист, у 1995 році закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Правознавство».

До 1999 року працював у Національній академії державної прикордонної служби. У 2000 році очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.

У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

Також Віктор Чумак був народним депутатом України 7-го та 8-го скликань.

З 2012 року працював на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а з 2014 року – заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

Нагадаємо, попереднім головним військовим прокурором був Анатолій Матіос.

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