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Головного військового прокурора Матіоса звільнили з посади

Соломія Головіна

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГПУ.

 

«У понеділок, 2 вересня 2019 року, керуючись Законом України «Про прокуратуру», Положенням про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, а також на підставі листа Міністра оборони України від 02.09.2019, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора Анатолія Матіоса», – мовиться у інформації ГПУ.

Крім того, вказаним наказом його виключено зі списків особового складу Генеральної прокуратури України та направлено у розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання щодо подальшого проходження військової служби.

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