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На виїзді зі Львова автомобіль на смерть збив 44-річного чоловіка

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 4 січня, близько першої ночі при виїзді зі Львова водій автомобіля «Вольво 940» насмерть збив 44-річного місцевого мешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як встановили поліцейські, водій автомобіля «Вольво 940», 30-річний мешканець Пустомитівського району, здійснив наїзд на пішохода, 44- річного мешканця цього ж району, який від отриманих травм помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом, що призвело до загибелі людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди.

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