Львів’янин побив дружину з дітьми, а потім напав на поліцію

Вчора вночі у Львові чоловік вчиняв домашнє насильство щодо своєї дружини та дітей. Коли на місце приїхала поліція, чоловік напав на правоохоронців і наніс їм тілесні ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Так, сьогодні близько 1:20 год. поліцейські мобільної групи реагування на факти домашнього насильства отримали повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Мідній у Львові, мешканець вчиняє насильство щодо своєї дружини та дітей.

На місці події правоохоронці виявили 36-річного чоловіка, котрий поводився агресивно, не реагував на зауваження поліцейських та не виконував їх законні вимоги. Натомість, він напав на правоохоронців та наніс їм тілесні ушкодження.

За фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.