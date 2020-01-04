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У центрі Львова туристи масово порушують ПДР, – мерія

Ольга Денисяка

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Через велику кількістю туристів та гостей міста у період різдвяно-новорічних свят, збільшилась чисельність порушень правил дорожнього руху. Про це  Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Повідомляють, що 2 січня у центрі міста було складено 298 постанов про порушення ПДР.

«Просимо туристів, гостей міста та мешканців не порушувати ПДР, залишати авто на відведених для цього місцях. А також не залишати авто на смугах руху громадського транспорту», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Також він додав, що міські інспектори з паркуваня працюватимуть й у період різдвяно-новорічних свят.

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