У центрі Львова туристи масово порушують ПДР, – мерія

Через велику кількістю туристів та гостей міста у період різдвяно-новорічних свят, збільшилась чисельність порушень правил дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Повідомляють, що 2 січня у центрі міста було складено 298 постанов про порушення ПДР.

«Просимо туристів, гостей міста та мешканців не порушувати ПДР, залишати авто на відведених для цього місцях. А також не залишати авто на смугах руху громадського транспорту», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Також він додав, що міські інспектори з паркуваня працюватимуть й у період різдвяно-новорічних свят.