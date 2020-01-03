Визначено перевізників-переможців на приміських і міжміських автобусних маршрутах Львівщини. Перелік

На Львівщині визначили перевізників-переможців, які надаватимуть послуги на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

При цьому зазначається, що 26 грудня відбулося завершальне засідання конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Львівської області. Розглядались 99 об’єктів конкурсу, участь взяло 30 перевізників-претендентів.

Як повідомляв Львівський портал, раніше перевізники грозилися перестати безкоштовно возити пільговиків з 1 січня через недостатнє фінансування компенсацій з бюджет області. У Львівській ОДА анонсували підписання меморандуму з перевізниками, втім поки конкретних домовленостей не досягнуто.