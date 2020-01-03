ОСТАННІ НОВИНИ

Визначено перевізників-переможців на приміських і міжміських автобусних маршрутах Львівщини. Перелік

Соломія Головіна

|

На Львівщині визначили перевізників-переможців, які надаватимуть послуги на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

При цьому зазначається, що 26 грудня відбулося завершальне засідання конкурсного комітету з визначення перевізників на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Львівської області. Розглядались 99 об’єктів конкурсу, участь взяло 30 перевізників-претендентів.

(Натисніть на зображення, щоб його збільшити)

Як повідомляв Львівський портал, раніше перевізники грозилися перестати безкоштовно возити пільговиків з 1 січня через недостатнє фінансування компенсацій з бюджет області. У Львівській ОДА анонсували підписання меморандуму з перевізниками, втім поки конкретних домовленостей не досягнуто.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
ТОП-100 українських пісень 2019 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2019 року

Перегляди українських пісень у мережі YouTube б’ють нові рекорди. Якщо декілька років тому популярні українські пісні вп...

«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Львівський портал
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівський національна опера підбила підсумки за 201...

Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої
Ольга ДЕНИСЯКА
Алкогольна (не)залежність. Чому наші діти «підсідають» на міцні напої

Проблема алкоголізму актуальна для багатьох українців. Наша країна незмінно залишається одним із лідерів світових рейтин...

19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році
Львівський портал
19 подій, що сколихнули Львівщину у 2019 році

Під кінець грудня більшість із нас пригадує свої успіхи та невдачі, важливі події, що стались протягом 12 місяців, і, зв...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...