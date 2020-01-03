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У Свіржі під час ремонту автомобіля обгорів чоловік

Наталя Дуляба

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У четвер, 2 січня, у селі Свірж Перемишлянського району під час ремонту автомобіля 40-річний чоловік отримав опіки. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 15:00 год. Займання виникло в автомобілі, який стояв у гаражі.

По прибуттю вогнеборці з’ясували, що пожежа виникла під час того, як 40-річний чоловік ремонтував автівку ВАЗ 2109. Внаслідок пожежі він отримав опіки обличчя та верхніх кінцівок.

Ліквідувати пожежу вдалося майже через годину – о 15:58 год. Вогонь встиг повністю знищити «дев’ятку», дах гаража, чотири вікна та речі домашнього вжитку на площі 25 кв м.

Загалом до ліквідації займання залучили 6 рятувальників та дві одиниці спецтехніки.

Фото: ДСНС

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