Російські окупанти п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях

За минулу добу, 2 січня, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

За даними відомства, два обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД», а також два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ».

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського.