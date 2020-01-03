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Російські окупанти п’ять разів відкривали вогонь по українських позиціях

Андрій Котенський

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За минулу добу, 2 січня, збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

За даними відомства, два обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД», а також два обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ».
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї по захисникам Новолуганського.

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