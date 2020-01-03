Посли Польщі й Ізраїлю засудили вшанування Україною Бандери, Мельника та Липи

Посли Ізраїлю і Польщі в Україні занепокоєні вшанування українською владою лідерів ОУН Андрія Мельника та Степана Бандери, а також письменника і політичного діяча Івана Липи та його сина, одного з ідеологів українського націоналізму Юрія Липи. Про це йдеться у спільній заяві послів Джоеля Ліона і Бартоша Ціхоцького.

«З великим занепокоєнням та сумом ми зауважили, що представники влади різних рівнів України, у тому числі Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація й досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити», – йдеться у спільній заяві, яка розміщена на Facebook-сторінці посольства Ізраїлю в Україні.

Крім цього, посли обурені, що 24 грудня Львівська обласна рада прийняла постанову, спрямовану на виділення державних коштів у 2020 році на вшанування пам’яті Мельника, Івана та Юрія Липи, а Київська міська державна адміністрація 1 січня на своїй будівлі «виставила банер із зображенням Степана Бандери».

Також посли запевняють, що уряди Польщі та Ізраїлю «роблять все можливе, щоб запобігти спробам спотворення історії Другої світової війни».

«Тому ми очікуємо, що також Львівська обласна рада та Київська міська державна адміністрація приєднаються до діалогу з метою пошуку правди. Зі свого боку, ми готові сприяти в кращій співпраці з відповідними установами в Ізраїлі та Польщі, у тому числі з Яд Вашем та Інститутом національної пам’яті», – мовиться у заяві.

Нагадаємо, 1 січня у Львові вшановували 111-тої річниці від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери.

Фото: ЛОДА