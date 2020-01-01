Сьогодні у Львові вшановують 111-ту річницю від дня народження Бандери

Сьогодні, 1 січня, у Львові відбудеться відзначення 111-ї річниці від дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

«1 січня о 14.00 на площі М. Кропивницького відбудуться заходи з нагоди відзначення 110-ї річниці з дня народження голови Проводу ОУН Степана Бандери», – йдеться у повідомленні.

Громадськість та представники влади вшанують пам’ять Героя України покладанням квітів до пам’ятника, опісля відбудеться спільна молитва та громадське віче