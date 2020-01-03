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На кордоні з Польщею знову почали утворюватися черги

Вероніка Рой

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Державна прикордонна служба фіксує ріст пасажиропотоку на кордоні Польщею через сезон зимових відпусток. Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

 

«Щороку пасажиропотік до країн Європейського Союзу тільки зростає, зокрема під час вихідних та святкових днів. Не стали винятком і цьогорічні новорічні свята. Як правило, у зимовий час, наші співвітчизники обирають сусідні Польщу та Словаччину. Прогнозується збільшення пасажиропотоку через український кордон, адже вже у перші дні нового року кількість бажаючих перетнути найбільш популярні «західні ворота» – «Краковець-Корчова» та «Шегині-Медика» України зросла у рази», – йдеться у повідомленні прикордонників.

Станом на 13 годину, за інформацією Західного регіонального управління ДПСУ, фіксується найбільша кількість транспортних засобів перед пунктами пропуску «Краковець-Корчова» – 230 та «Шегині-Медика» –110. В решті пунктів пропуску «Устилуг-Зосін», «Грушів-Будомєж» та «Смільниця-Кросценко» – по 20,«Угрині-Долгобичув», «Рава-Руська – Гребене» черги відсутні.

Прикордонники рекомендують мешканцям перед плануванням подорожей скористатися онлайн сервісами для корегування маршрутів подорожей. Відстежити черги на кордоні перед пунктами пропуску з української сторони можна на сайті ДПСУ, подивившись на камери відеоспостереження. Також інформацію про розмір автомобільної черги кожні три години публікують на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook. Тут можна відстежити лише черги на виїзд з України.

Крім цього, можна завантажити мобільний додаток «Камери кордону» (App Store, Play Market), щоб відстежувати інформацію про завантаженість пунктів пропуску, як з української, так і з польської сторони. У цьому додатку вказані також контакти чергових з усіх пунктів пропуску, яким ви можете зателефонувати, щоб дізнатись оперативну інформацію про черги.

Нагадаємо, напередодні свят на кордоні з Польщею утворилися величезні черги.

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