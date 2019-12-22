На кордоні з Польщею утворилися величезні черги. У яких пунктах пропуску – найбільше автівок?

В Державній прикордонній службі попереджають про значне накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду в Україну. Про це повідомляє прес-служба Західного регіонального управління ДПСУ у Facebook.

«У переддень зимових свят спостерігається прогнозоване збільшення транспортного потоку через пункти пропуску на кордоні та ускладнення руху на українсько-польській ділянці. Інформуємо громадян про значні накопичення транспортних засобів на кордоні з Польщею у напрямку в’їзду на територію України», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, найбільша кількість автомобілів та автобусів очікує на оформлення перед пунктами пропуску «Краківець-Корчова» та «Шегині-Медика».

«Основною причиною такого накопичення є те, що наші співвітчизники, які працюють та навчаються за кордоном, або виїжджали з приватною метою, намагаються встигнути до початку свят повернутися додому», – наголошують у ДПСУ.

У прикордонній службі запевняють, що на даний час пункти пропуску з української сторони працюють в 1,5-2 рази більше своєї проєктної пропускної спроможності. Зокрема, через ППр «Шегині» за добу пропущено 2 784 транспортні засоби та 23 387 осіб, через ППр «Краківець» прослідувало 3 366 одиниць автотранспорту та 16 165 пасажирів.