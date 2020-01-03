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Голова комітету ВР з питань соцполітики вважає підвищення пенсійного віку неминучим

Соломія Головіна

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Підвищення пенсійного віку в Україні не є питанням завтрашнього дня, проте воно неминуче. Про це заявила глава комітету Верховної ради з питань соціальної політики Галина Третьякова (фракція «Слуга народу»), передає «РБК-Україна».

 

Третьякова вважає, що в Україні необхідно піти на дуже плавне підвищення пенсійного віку, наприклад, на 1 місяць на рік, починаючи з 2023 або 2025 року. За її словами, «інакше ми своїх дітей прирікаємо на ще гіршу долю і гіршу пенсію».

Глава парламентського комітету заявила, що ресурси для модернізації солідарної системи обмежені.

«Я думаю, що жовтень 2017 року виявився дуже стресовим для людей, коли їм перераховували пенсії, тому ми проведемо індексацію в березні цього року і запустимо другу пенсію, а потім вже будемо думати, що вийшло, а що ні у реформі солідарного пенсійного забезпечення. Але які б м’які варіанти ми не придумали, як би ми не намагалися, все одно доведеться думати про підвищення пенсійного віку», – заявила представник монобільшості в Раді.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні 70% пенсіонерів отримують пенсію до 3 тис. грн.

Відомо, що з 1 грудня 2019 року розмір мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, підвищили з 1564 грн до 1638 грн.

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