Анастасія Онищенко: «Те, що Львів приїжджає на змагання з фігурного катання, для України було справжнім бумом»

24-річна мешканка Дніпра, учасниця всеукраїнських та міжнародних змагань з фігурного катання та єдиний у Львові тренер з цього виду спорту Анастасія Онищенко про відкриття першого відділення фігурного катання на базі Львівської ДЮСШ №2, що на вул. Сєченова, 7:

«Звісно, більшість львів’ян, мабуть, і не знала, що ось уже два роки у Львові функціонує приватна школа фігурного катання. Наші юні фігуристи зі Львова показують непогані результати на змаганнях. Заняття проводимо у ТРЦ King Cross Leopolis, а з жовтня цього року двічі на тиждень – ще й на льодовій арені у Новояворівську.

Те, що Львів приїжджає на змагання, для України було справжнім бумом. Одразу у всіх виникає питання: «А де ви тренуєтеся? А хто ваш тренер?». Коли чують, що тренер Анастасія Онищенко зі Львова, для багатьох – це дисонанс, адже знають, що я із Дніпра. А я кажу: «Все, я тепер львів’янка!». Всі трохи були в шоковані, що тут займаються діти. Ми вже маємо навіть результати, якими можемо похвалитися. Наприклад, наша спортсменка Емілія Козій посіла на відкритому чемпіонаті Київської області перше місце в категорії Pre-Bronze. Вона займається лише два роки і виграла у категорії, в якій діти тренуються 4-5 років. Я думаю, що це показовий результат.

Саме тому з початку 2020 року у місті Лева запрацює перше відділення фігурного катання на базі Львівської ДЮСШ №2, що на вул. Сєченова, 7. Відділення починає роботу з нового року, але по суті ми просто продовжуємо тренування. Єдине, що змінюється, – це те, що ми переходимо з аматорського фігурного катання у фігурне катання як спорт. Звичайно, коригуються групи, бо не всі діти підуть у професійний спорт, а також утричі збільшуються кількість годин для тренувань. Ми починаємо працювати на більший результат. Заняття й надалі будуть проходити у ТРЦ King Cross Leopolis та на льодовій арені у Новояворівську, а тепер – ще й у залі ЛДЮСШ №2. В дитячо-юнацькій школі ми проводитимемо «сухі» тренування. Тобто підтягуватимемо загальну фізичну підготовку, розтяжку, хореографію.

Після повідомлення про відкриття відділення фігурного катання попит серед батьків, які хочуть віддати дітей на цей вид спорту, надзвичайно зріс. Однак у школу братимуть дітей віком від 4 до 7 років.

Я не буду брати старших діток, бо зараз концентруюсь тільки на спорті, а не на розвагах чи аматорстві. Знаєте, я б цей набір скоротила до 6 років, бо в 7 років вже можна здобувати перші розряди. Ми матимемо дві групи: спортивні та оздоровчі. У перших будуть спортсмени, які займатимуться кожен день по декілька годин, а в другій – діти, котрі тренуватимуться лише в суботу та неділю. Зараз у нас вже займаються близько 40 маленьких спортсменів, це багато. Але, наприклад, з 20 дітей у групі лише п’ятеро будуть займатися добре, а двоє – бездоганно. Тому така кількість необхідна

Щоб потрапити у фігурне катання зможуть далеко не всі охочі дітки. Займатися будуть лише ті, які пройдуть попередній відбір. Діти у кросівках, на «сухому» (розминка без ковзанів, на резині, – ред.), здаватимуть певну кількість вправ та рухи на музикальність. Таке практикується у всьому світі. Після цього тренери дивитимуться і на батьків. Якщо вони, наприклад, колишні баскетболісти та зависокі, то, ймовірно, дитина може бути такою ж. Тоді тренер, мабуть, відмовиться від цієї дитини. У фігурному катанні потрібні дрібніші спортсмени.

Загалом фігурне катання для мене – це життя. Навіть коли про це говорю, всередині вирують справжні емоції. У ковзанах мені набагато комфортніше, аніж ходити в домашніх тапочках. В них кожного дня проводжу по 5-6 годин. Коли приходжу додому, то завжди прокручую вправи та результати дітей. Виходить, що я тим постійно живу. От в мене, мабуть, до тренерства лежало серце. Ця справа – це суто бажання душі».

Нагадаємо, нещодавно Львівський портал поспілкувався з Анастасією Онищенко і дізнався про її спортивну історію, про перше відділення фігурного катання у нашому місті, а також про те, як чи легко молодій дівчині бути тренером. Детальніше читайте у нашому матеріалі: «Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові.