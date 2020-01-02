Управляючі компанії замість ЛКП. Львів перейшов на новий формат надання послуг для мешканців

З початку 2019 року Львів перейшов на інший формат надання послуг для мешканців — у місті будуть діяти лише управляючі компанії замість ЛКП. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступниці міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, з 1 січня 2020 року у Львові розпочали працювати 17 комунальних управляючих компаній з 39.

«З управляючи компаніями ми укладаємо угоди до 31 грудня 2020 року та будемо моніторити їхню роботу. Якщо робота буде не якісною, то контракт буде розірвано достроково. У перспективі з цих 17 управляючих компаній має залишиться лише 6, тобто буде 1 компанія в кожному районі. Зокрема, у Личаківському районі з початку року працюватиме лише одна управляюча компанія, адже цей район був пілотним, і він найшвидше розпочав реформу щодо укрупнення ЛКП», — розповідає Ірина Маруняк.

Однак ще до кінця січня 2020 року будуть працювати 22 ЛКП. Адже в січні їм необхідно зібрати кошти за обслуговування будинку в грудні 2019 р. Проте у цих підприємствах будуть працювати лише директор і бухгалтер. Усі інші працівники будуть переведені у ці 17 управляючих компаній. Так впродовж реформи ЛКП буде звільнено 111 осіб — це АУП: директори, бухгалтери, паспортисти. Працівники і двірники будуть переведені в управляючі компанії. Їх не скорочуватимуть.

«З 1 січня ми також переходимо на інший формат надання послуг для мешканців. Управляюча компанія має обходити будинки, дивитися, що потрібно зробити і що потрібно відремонтувати. На основі цього вона складає плани робіт і почергово їх виконуватиме, в залежності від пріоритетності. Це все для того, щоб не мешканець приходив і казав, що в будинку не так, а щоб це були планові роботи, і щоб управляюча компанія сама дбала за будинок. Тобто йдеться про створення ринку надання послуг з якісного управління житловим господарством…», — каже Ірина Маруняк.

Крім цього, за її словами, тепер кошти будуть акумулюватися по кожному будинку і витрачатимуться саме на роботи в ньому.

«Тобто, по кожному будинку буде створена база даних, де буде видно скільки коштів поступило, куди вони були витрачені, і скільки залишилося. І кожен мешканець може цю інформацію отримати. У цьому випадку важливо, щоб мешканці оплачували квартирну плату, бо не можна буде перекидати кошти з одного будинку на інший. Кожен будинок буде оплачувати за себе. Тому громада будинку має жорстко ставитися до своїх неплатників», — пояснює посадовець.

За її словами, реформою ЖКГ місто прагне, що було відновлено відчуття власності та відповідальності у співвласників будинку, щоб мешканці розуміли, що саме вони є відповідальні за свій будинок — вони визначають розмір квартирної плати, що потрібно зробити у будинку, і яка почерговість виконання цих робіт.

«Якщо говорити про переваги управляючої компанії, то найперше, на що вона націлена, — це на підвищення якості надання послуг з управління багатоквартирними будинками, побудинковий фінансовий облік доходів та витрат на багатоквартирний будинок. Співвласники самостійно визначають розмір та вартість додаткових робіт, а управитель зобов’язаний розробити стратегію розвитку будинку та презентувати його на загальних зборах співвласників для подальшого затвердження. Управляюча компанія має мати свій сайт, можливо, навіть мати свою Гарячу лінію.

Однак насправді зараз люди мають право вибору. Вони можуть або обрати управляючу компанію, або створити ОСББ, або перейти на самоуправління. Адже списання будинків продовжується. Вже списано більше 64% усіх будинків. Зокрема, створено 1402 ОСББ в 1504 будинках, 371 будинок обрали самоуправління, 4677 будинків обрали муніципальні управляючі компанії, 79 будинків обрали приватні управляючі компанії, і не визначились з формою управління 2730 будинків», — зазнчає Ірина Маруняк.

Нагадаємо, раніше Львівський портал повідомляв, що до 1 січня 2019 року з балансу ЛКП повинні були списати приватизований житловий фонд. Після цього мешканці мали б визначитися з формою правління. Якщо вони цього не зробили, то нових управителів визначали на конкурсі.