У Мінекономіки прогнозують підвищення зарплат на 10%

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов прогнозує, що 2020 року реальна зарплата українців зросте на 10%. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зростання заробітної плати високими темпами відбувається вже четвертий рік поспіль. Так, цього року за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вимірі була на 9,6% вищою ніж у аналогічному періоді минулого року.

«Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року. З урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році залишатимуться високими – близько 10%», – зазначив міністр розвитку економіки.

При цьому Тимофій Милованов додав, що виграють ті, хто мають кваліфікації потрібні для галузей, в яких відбуваються інвестиції: там будуть нові вакансії і більш високі зарплати.

«Також збільшення зарплат буде зменшувати міграцію робітників за кордон, а в певних галузях та певних регіонах, де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатись», – зауважив посадовець.

Водночас він зауважив, що «зростання зарплат – це погані новини для певного типу бізнесів».

«А саме тих бізнесів, де не відбувається інвестицій в розвиток продуктивності. Їхня собівартість робітників буде зростати. А прибутки падати. Тому що продуктивність працівників залежіть від місця роботи. В одній компанії створені всі умови для високої ефективності роботи, в іншій нічого не зроблено. І ці компанії конкурують за тих самих працівників. Працівники підуть до компаній з вищою зарплатою. А вищу зарплату можуть платити ті, де працівник буде більш продуктивним».

Як відомо, із 1 січня 2020 року мінімальна зарплата зросла на 550 грн – до 4723 грн.