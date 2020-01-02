З 1 січня в Україні мінімальна зарплата зросла на 550 гривень

З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата зросла на 550 гривень – до 4723 грн. Такий її розмір передбачений у держбюджеті на 2020 рік, який ухвалила Верховна Рада, передає Громадське.

Також з 1 січня збільшується мінімальний розмір оплати праці за 1 годину: 28,31 грн замість 25,13 грн.

Водночас прожитковий мінімум залишиться таким самим, як і в грудні 2019 року — 2102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищувати — у липні та грудні. Однак скільки він становитиме після підвищення, поки невідомо.

Нова мінімальна зарплата та прожитковий мінімум автоматично підвищать податки для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які мають спрощену систему оподаткування.