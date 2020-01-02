З 1 січня в Україні мінімальна зарплата зросла на 550 гривень

З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата зросла на 550 гривень – до 4723 грн. Такий її розмір передбачений у держбюджеті на 2020 рік, який ухвалила Верховна Рада, передає Громадське.
Також з 1 січня збільшується мінімальний розмір оплати праці за 1 годину: 28,31 грн замість 25,13 грн.
Водночас прожитковий мінімум залишиться таким самим, як і в грудні 2019 року — 2102 гривні на місяць. Упродовж 2020 року його планують двічі підвищувати — у липні та грудні. Однак скільки він становитиме після підвищення, поки невідомо.
Нова мінімальна зарплата та прожитковий мінімум автоматично підвищать податки для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які мають спрощену систему оподаткування.
- ФОПи першої групи щомісяця повинні будуть платити 1039,06 гривень ЄСВ та 210,2 гривні єдиного податку (разом 1249,26 гривні);
- ФОПи другої групи — 1039,06 гривні ЄСВ та 944,6 гривні єдиного податку (разом 1983,66 гривні на місяць);
- ФОПи третьої групи платитимуть ЄСВ (ті ж самі 1039,06 гривні на місяць), а ось розмір єдиного податку залежатиме від доходу (3% доходу, якщо ФОП є платником ПДВ, та 5% — якщо ні).
Вероніка Рой