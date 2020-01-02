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Поліцейські розшукують 54-річного чоловіка, який зник безвісти понад рік тому

Вероніка Рой

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Поліцейські оголосили у розшук 54-річного Володимира Війтовича, котрий зник безвісти у квітні 2018 року. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Буським відділенням поліції встановлюється місце знаходження Війтовича Володимира Володимировича, 05.11.1965 р.н., який проживав у селі Яблунівка Буського району. Він 9 квітня 2018 року вийшов з дому і не повернувся. Востаннє його бачили в селі Ракобовти Буського району», – йдеться у повідомленні.

Прикмети: зріст 165-170 см, кремезної тілобудови, волосся темно-русе, стрижка коротка, очі блакитні, мав вуса.

Особливі прикмети: на лівій нозі є шрами, отримані внаслідок переломів, кульгає на ліву ногу.

Був одягнений: куртка світло-коричневого кольору, чорні штани, чорні кросівки з білими вставками. При собі мав пакет з одягом.

Всіх, кому щось відомо про розшукуваного, просимо повідомити в Буське відділення поліції за телефонами 067 946 34 23, 067 670 55 26, (032) 642 16 38 або на оперативну лінію «102».

Фото: поліція

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