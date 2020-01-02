Для потребуючих у Львові накриють святкові столи на Святвечір та Різдво

Для потребуючих у Львові зможуть покуштувати традиційні святвечірні страви та пригоститися святковим обідом на Різдво. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, 6 січня для потребуючих, малозабезпечених, бездомних осіб відбудуться:

— Святвечір у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а) для безхатченків, які отримують в Центрі соціальні послуги – а це орієнтовно 50−55 осіб. Початок – о 19.00 год. Вечеря розпочнеться зі спільної молитви, і складатиметься з традиційних для українського столу страв: кутя, смажена риба, вареники, пампушки. В організації вечері традиційно допомагають благодійники та підприємці, за що в установі їм дуже вдячні. До слова, різдвяна вечеря у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб відбудеться уже одинадцятий раз.

— Святвечір в Українському Католицькому Університеті (вул. Хуторівка, 35а, приміщення філософсько-богословського факультету). О 13.30 год відбудеться спільна коляда, о 14.30 год – Богослужіння, о 15.30 год – спільна вечеря. Очікують до 200 потребуючих та малозабезпечених осіб. Окрім того, УКУ також готує святкову вечерю ще для 700 осіб – у шпиталі Шептицького, виправній колонії та обласній психіатричній лікарні. Контактна особа – Назарій Петрів, 096 27 40 477.

— Святвечір від ЛМГО «Спільнота взаємодопомоги «Оселя» у приміщенні Львівського палацу мистецтв (вул. Коперника, 17). Початок – о 15.00 год. Очікують близько 500 малозабезпечених, потребуючих, бездомних осіб. Контактна особа – Оксана, 097 29 70 933.

На Різдво Христове, 7 січня, бездомні та малозабезпечені зможуть покуштувати різдвяні страви за святковим різдвяним обідом, що його традиційно організовують храм Покрови Пресвятої Богородиці та Міжнародна мирянська Спільнота Святого Егідія. О 15.00 год у храмі (вул. Личаківська, 175) за різдвяні столи сядуть близько 300 потребуючих. Для них накривають святкові столи безпосередньо у самій церкві перед вівтарем, де зазвичай відправляють святу Літургію.

Волонтери Спільноти Святого Егідія накривають традиційні столи, на яких є усі різдвяні страви галичан, а в кінці трапези на гостей чекають колядки, виступ вертепу та вручення подарунків. Кожен з потребуючих отримає теплі речі на зиму, фрукти та солодощі. Організувати Різдво з потребуючими упродовж місяців допомагають львів’яни: мешканці міста, відомі ресторатори, заклади харчування та благодійні організації. Контактна особа – Іванна Синицька, 067 95 32 155.