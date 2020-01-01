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Новий рік на Донбас розпочався без обстрілів

Андрій Котенський

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За минулу добу, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації 5-ть разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

 

Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД».

Чотири обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ».

Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Втрат з нашого боку немає.

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