Святкування без зловживання: як правильно вживати алкоголь під час новорічного застілля

У кожного вдома зараз тривають останні приготування до зустрічі Нового 2020 року. Практично жодне новорічне застілля не обходиться без алкогольних напоїв на святковому столі. Відтак Центр громадського здоров’я розповідає, як правильно вживати алкоголь під час святкувань.

«Рекомендованої» дози алкоголю не існує. Найправильніше — не вживати алкоголь узагалі. Водночас, якщо вам складно відмовитися від спиртних напоїв у період свят, мінімізуйте їх шкідливий вплив.

Вживання алкоголю натщесерце швидше спричиняє сп’яніння. Перш ніж пити спиртне, варто поїсти.

Робіть перерви під час вживання алкоголю на 20–30 хвилин. Не вживайте багато спиртного за один раз.

Не запивайте алкоголь газованими напоями. Вуглекислий газ, що міститься у газованих напоях пришвидшує всмоктування алкоголю у кров, що призводить до швидшого сп’яніння.

Вода розбавляє алкоголь і дещо нейтралізує його дію. Тож перед вживанням спиртного випийте склянку води. А безпосередньо під час споживання пийте таку кількість води, яка орієнтовно відповідає випитій дозі алкоголю.

Вживання різноманітних спиртних напоїв різної міцності призводить до швидшого сп’яніння і знижує здатність організму перетравлювати алкоголь.

Не сідайте за кермо, якщо випили. Навіть невеликі дози алкоголю можуть вплинути на самопочуття і реакцію.

Вживання алкоголю та кави або ж енергетичних напоїв підвищує артеріальний тиск. Поєднання алкоголю з ліками може призвести до непередбачуваних наслідків і навіть смерті.

Похмільний синдром не лікують алкоголем. Якщо зранку у вас похмільний синдром, не потрібно вживати алкоголь. Прийміть контрастний душ та пийте більше води.

Нагадаємо, раніше Львівський портал публікував поради щодо новорічного застілля, які допоможуть під час новорічного застілля. Також ми писали про страви і продукти, які лікарі не рекомендують вживати разом з алкоголем під час свят.

Про те, у скільки українцям обійдеться цьогорічне новорічне застілля, читайте тут