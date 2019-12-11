Сім страв, які медики не рекомендують вживати з алкоголем під час новорічного застілля

Наближаються свята, а це означає, що українців чекають новорічно-різдвяні застілля, які зазвичай не обходяться без чарки. Але чи всі продукти є безпечними у поєднанні з алкоголем? Медики розповіли, які сім страв і закусок варто прибрати зі святкового столу, аби вечір був смачним і веселим, а ранок – легким і добрим. Про це пише Ukrhealth, передає Львівський портал.

Мариновані гриби і огірки

Мариновані овочі спричиняють надто сильне навантаження на нирки і печінку, яка вже без того перевантажена алкоголем. Огірки, гриби, помідори порушують водно-сольовий баланс організму, посилюючи зневоднення, яке провокує алкоголь, тому вранці вам буде дуже недобре. Краще віддайте перевагу традиційним квашеним огірочкам – і смачно, і корисно.

Шашлик

На жаль, ніщо так погано не поєднується з міцним алкоголем як жирне смажене м’ясо. По-перше, воно підсилює дію алкоголю: сп’яніння настає швидше і тримається довше.

По-друге, жирний шашлик посилює навантаження на жовчний міхур, шлунок і печінку. Тож навіть якщо у вас ніколи не було проблем з цими органами, на ранок ви можете відчути нудоту або навіть біль. Краще віддавайте перевагу відвареному або запеченому м’ясу, а якщо вже й обрали шашлик, то вибирайте до нього легке червоне вино, як це роблять у Грузії.

Гострі закуски

Це ще одна погана ідея: в поєднанні з горілкою гострий перчик або аджика можуть забезпечити вам справжній опік стравоходу. Повірте, це боляче, довго заживає і може викликати серйозні неполадки з травним трактом. Крім того, гостра їжа посилює дію алкоголю.

Свіжі помідори

Свіжі овочі та ще прямо з грядки – здавалося б, що може бути краще для застілля? На жаль, це далеко не так. У поєднанні з горілкою помідори можуть негативно вплинути на стінки шлунка і забезпечити вам здуття живота або навіть нетравлення. Воно вам треба?

Шоколад

Закушувати алкоголь шоколадом і цукерками – це не лише вульгарність, але й серйозна небезпека для здоров’я. Проблема в тому, що шоколад може заблокувати дію підшлункової залози, роботу якої і так перевантажує алкоголь. Тому в найгіршому випадку це може привести до нападу панкреатиту.

Фрукти

Мова йде не про всі фрукти, але якщо ви вживаєте алкоголь, то медики рекомендують відмовитися від дині, кавуна і винограду. Річ у тім, що занадто солодкі фрукти забезпечать вам різкий сплеск інсуліну в крові (а це завжди небезпечно), швидке сп’яніння і особливо важке похмілля.

Торти і тістечка

Та ж історія, що і з фруктами: організм в першу чергу буде переробляти саме солодощі, оскільки завжди потребує глюкози. Тому дія алкоголю буде особливо сильною і жорсткою.