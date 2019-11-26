Ціна святкування: у скільки українцям обійдеться новорічне застілля?

Вартість святкування Нового року в Україні зросла на 7% у порівнянні з 2018-м. Цьогоріч святковий стіл з алкоголем на чотири людини обійдеться в середньому у 1300 грн. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Так, на святковий стіл з алкоголем на чотири людини доведеться витратити приблизно 1 300 грн. У меню входять: салати, м’ясні й рибні продукти, овочі, фрукти, солодощі та напої. Якщо ж додати делікатеси у вигляді ікри та червоної риби, nj доведеться викласти понад 2 000 грн.

М’ясо зараз коштує майже так само, як і рік тому. Наприклад, качки і гуси в середньому коштують 250-400 грн за тушку (рік тому – 230-350 грн). Індичка обійдеться в 500-650 грнь (рік тому – 470-630), свинину для запікання пропонують по 140-160 грн, а яловичину – в середньому по 160 грн за кг, що також можна порівняти з цінами минулого року.

Щодо алкоголю, то ціни на пляшку традиційного шампанського підвищилися приблизно на 10 грн. Шампанське вітчизняного розливу в супермаркетах можна купити в середньому за 100 грн (рік тому – 90-95 грн). Пляшку італійського ігристого – за 220-440 грн (рік тому було багато аналогічних пропозицій по 180-360 грн).

Фрукти також не подорожчали – мандарини коштують 22-28 грн за кг, апельсини – по 40-45 грн.

Найбільше додали у ціні у порівнянні з минулим роком солодощі. Так, наприклад, цінники на кілограмовий «Київський торт» в супермаркетах вже стартують від 340 грн. Хоча ще рік тому він обходився в 237 грн, а в 2016 році – 124 грн.