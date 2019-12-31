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Де у Львові працюють пункти обігріву для потребуючих та бездомних?

Вероніка Рой

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На час холодів, потребуючі можуть зігрітись та попити теплого чаю у пунктах денного обігріву. Один пункт, традиційно, діє щоденно на вул. Кирилівській, 3а, а ще один пункт працюватиме в робочі дні на вул. Личаківській, 56, якщо температура повітря знизиться до мінус 10 °C. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Пункт обігріву у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул. Кирилівській, 3а, функціонує щоденно з 09.00 до 20.00 год. Саме там бездомні мають змогу і поїсти, і отримати теплий одяг та білизну. Також у цій установі постійно функціонує відділення нічного перебування для бездомних громадян, в якому вони можуть переночувати, пройти первинний медичний огляд, а також скористатись санітарно-гігієнічними послугами. Відділення працює з 20.00 до 09.00 год. Тобто у холодний період року послугами Центру потребуючі люди можуть користуватись цілодобово», — акцентують в управлінні соціального захисту ЛМР.

До слова, зараз пунктом обігріву тут щоденно користуються від 10 людей.

А от пункт обігріву на вул. Личаківській, 56 функціонуватиме за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C тільки в робочі дні з 09.00 до 18.00 год.

Водночас, до усіх небайдужих звертаються повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб, які потребують допомоги, за тел.: 233 14 79, або 233 10 49. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15−80.

Нагадаємо, на Львівщині через переохолодження до реанімації потрапив 55-річний чоловік.

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