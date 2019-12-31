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На Сколівщині чоловік потрапив до реанімації через переохолодження. Як не замерзнути в холодну пору?

Вероніка Рой

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Цієї ночі, 31 грудня, у Сколівському районі через переохолодження до лікарні потрапив 55-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Близько 02:00 год. в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні поступив 55-річний житель с. Орів Сколівського району, з діагнозом: «загальне переохолодження».
Обставини встановлюються.

При значному пониженні температури повітря, щоб не отримати обмороження та переохолодження слід пам’ятати наступне:

  • одягайтеся багатошарово. Тобто одягніть на себе кілька тонших речей замість однієї теплої. Це попередить спітніння, яке на морозі небезпечне. Якщо стане жарко завжди можна зняти одну з кофт. Одяг має бути цілком вільним;
  • захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте одягати рукавички, а ніс та вуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром;
  • візьміть запасний одяг, якщо плануєте провести цілий день на морозі. Іноді достатньо змінити мокрий одяг на сухий, щоб уникнути переохолодження;
  • не виходьте на мороз голодним. Обов’язково добре поїжте, краще щось висококалорійне. Замерзли – також з’їжте що-небудь;
  • заходьте кожні півгодини-годину у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці;
  • по можливості візьміть із собою термос із гарячою кавою, чаєм чи супом;
  • рухайтесь, аби посилити кровообіг у замерзаючих судинах. Можна пострибати з ноги на ногу – тільки не дуже енергійно, це може зашкодити замерзлим тканинам;
  • не перевтомлюйтесь. Втомлена людина швидше піддається переохолодженню. Не варто рухатись дуже активно, тому що енергія використовується дуже швидко, а сили треба поновлювати.
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Зображення: департамент цивільного захисту

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