У Куликові автомобіль збив двох дітей на пішохідному переході

У селищі міського типу Куликів Жовіквського району водій автомобіля Dodge наїхав на дітей віком 15 та 6 років, які переходили дорогу через пішохідний перехід. Постраждалих госпіталізовано у львівську лікарню. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що аварія сталася 28 грудня о 17:00 год.

«Водій автомобіля Dodge, мешканець с. Труханів Сколівського району, здійснив наїзд на пішоходів (діти 2004 та 2013 року народження, місцеві мешканці), які здійснювали перетин проїзної частини дороги в межах пішохідного переходу», – мовиться у повідомленні.

Внаслідок ДТП постраждалі отримали травми і були госпіталізовані у Львівськуміську дитячу клінічну лікарню.

Обставини події встановлюються.