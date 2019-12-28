У Кам’янка-Бузькому районі 29-річний водій «Хонди» насмерть переїхав пішохода

У селі Гайок Кам’янка-Бузького району сьогодні, 28 грудня, водій «Хонди» скоїв наїзд на 40-річного пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 грудня о 6:10 год.

Як попередньо встановили правоохоронці, 29-річний водій автомобіля «Хонда» скоїв наїзд на пішохода, 40-річного жителя селища Добротвір. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.