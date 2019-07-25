Заступником голови ЛОДА може стати 27-річний юрист

Заступником голови Львівської облдержадміністрації Маркіяна Мальського може стати 27-річний юрист Юрій Добош. Як повідомив претендент у своєму Facebook, він вже подав документи на конкурс на цю посаду, пише Zaxid.net.

«Я подав свою кандидатуру на зайняття посади заступника голови Львівської обласної державної адміністрації.

Сьогодні в суспільстві панує великий запит на зміни, і я хочу бути корисним Львівщині. Більшість з Вас знає мене. Я маю ступінь магістра міжнародного комерційного права Університету Ексетер, який входить у топ-10 університетів Англії. Працював в юридичній компанії в Лондоні, згодом у провідній київській юридичній компанії, де здійснював юридичний супровід у різних сферах: від медицини до капітального будівництва і фінансів. Я неодноразово залучався в якості експерта в суспільні та судові процеси та бажаю розвивати Львівщину.

Очікую на думки та пропозиції від Вас!», – повідомив він.

Відомо, що 27-річний Юрій Добош працював юристом київської юридичної фірми «Василь Кісіль і партнери». Проживає у Києві, але за походженням львів’янин, навчався у ЛНУ імені Івана Франка.

Наразі на сайті НАЗК наразі не оприлюднено його декларацію як кандидата на посаду.