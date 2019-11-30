Конкурс на голову Західного міжрегіонального управління Мін'юсту: із 21 кандидата нікого не обрали

Конкурс на очільника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України завершився безрезультатно: серед 21 кандидата, які подалися, так і не вдалося визначити переможця. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник начальника з питань державної реєстрації – начальник управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Львівській області Оксана Куманська-Нор.

Нагадаємо, на початку листопада Міністерство юстиції України оголосило конкурс на посади керівників міжрегіональних управлінь, зокрема Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів).

«Серед 21 кандидата, і п’ятірки, які дійшли до фінальної співбесіди, як визначила в.о. державного секретаря, немає переможця», – зазначила Оксана Куманська-Нор.