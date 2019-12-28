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Близько 17 тисяч осіб зустрічатимуть Новий рік у поїзді

Соломія Головіна

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Новорічну ніч у поїздах проведуть близько 17 тисяч пасажирів. Загалом у цю святкову добу курсуватиме 126 пасажирських поїздів. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі АТ «Укрзалізниця».

 

На поїзди, що курсуватимуть у новорічну ніч 2019-2020, Укрзалізниця запропонувала 66 846 місць у поїздах далекого сполучення. З них 16 678 місць уже викуплено пасажирами, які прямуватимуть на свято або подорожуватимуть у справах. Найпопулярнішим традиційно в цю пору року став західний напрямок.

Нагадаємо, для забезпечення масових новорічних та різдвяних перевезень цього року Укрзалізниця призначила 49 додаткових поїздів та додаткові рейси. Це на 9 поїздів більше, ніж минулого року. Крім того, низка поїздів курсуватиме за подовженими маршрутами.

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