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13 лебедів зимуватимуть на озері в Стрийському парку. Містян закликають не годувати птахів хлібом

Соломія Головіна

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Цьогоріч у Стрийському парку на зимівлі залишається тринадцять лебедів. Для забезпечення птахам комфортних умов на частині озера у Стрийському парку облаштовано систему антиобледеніння, що дозволить не замерзати водоймі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як стверджують орнітологи, наявність ділянок відкритої води є найважливішою умовою для комфортної зимівлі водних та коловодних птахів. Птахам взимку холод не страшний – складніше їм перенести голод.

«Годують лебедів двічі на добу спеціально закупленими кормами, підгодовувати птахів у парку не потрібно. Важливо знати, що лебедів і качок не можна годувати хлібом – у птахів від нього починається ентерит. Підгодовуючи птахів хлібом люди надають птахам погану послугу, відучуючи добувати собі корм і вселяючи помилкову надію на легку зимівлю», – зазначили в управлінні екології та природних ресурсів.

Фото: ЛМР

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