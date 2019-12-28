13 лебедів зимуватимуть на озері в Стрийському парку. Містян закликають не годувати птахів хлібом

Цьогоріч у Стрийському парку на зимівлі залишається тринадцять лебедів. Для забезпечення птахам комфортних умов на частині озера у Стрийському парку облаштовано систему антиобледеніння, що дозволить не замерзати водоймі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як стверджують орнітологи, наявність ділянок відкритої води є найважливішою умовою для комфортної зимівлі водних та коловодних птахів. Птахам взимку холод не страшний – складніше їм перенести голод.

«Годують лебедів двічі на добу спеціально закупленими кормами, підгодовувати птахів у парку не потрібно. Важливо знати, що лебедів і качок не можна годувати хлібом – у птахів від нього починається ентерит. Підгодовуючи птахів хлібом люди надають птахам погану послугу, відучуючи добувати собі корм і вселяючи помилкову надію на легку зимівлю», – зазначили в управлінні екології та природних ресурсів.

Фото: ЛМР