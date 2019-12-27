На горі Піп Іван у Карпатах випало пів метра снігу

На горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах випало майже 50 см снігу. Про це у Facebook інформує Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

«Станом на 09:25 27 грудня на г. Піп Іван Чорногірський хмарно. Вітер північно-західний, 7 м/с. Температура повітря -10°С», – йдеться у повідомленні.

Також гірський пошуково-рятувальний пост уточнив, що «в заметах висота снігового покрову сягає до 50 см. Сніг свіжий, пухкий».

Нагадаємо, раніше Львівський портал інформував, що на вихідні Львівщині прогнозують снігопад і до 5-ти градусів морозу.